Метеоролог пообещал жителям Барнаула резкое снижение температуры

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей некоторых регионов России о резкой смене температуры. Его слова передаёт RT.

«Температуры, как и в Барнауле, на юге Красноярского края, в Кызыле достигали +30 °С, а уже к завтрашнему дню ожидается до +15...+17 °С, а потом до +8...+13 °С», — сказал Шувалов.

Специалист отметил, что это довольно резкое понижение температуры.

Он также добавил, что волна холода перейдёт через Байкал, а в некоторых регионах вместе с похолоданием возможно появление пылевых бурь.

В частности похолодание коснётся средней полосы России, однако после этого температура воздуха будет постепенно подниматься.