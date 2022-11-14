Министр транспорта Алтая рассказал, нужно ли повышать тариф в транспорте в Барнауле

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов считает, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи. Об этом чиновник рассказал в большом интервью amic.ru.

В студенческие годы Антон Воронов передвигался по Барнаулу только на трамваях, но пересаживаться на общественный транспорт вновь не собирается.

«Скажу откровенно: на машине быстрее и комфортнее. У общественного транспорта может быть важное преимущество — время. Если бы я знал, что трамвай доедет с улицы Попова до проспекта Красноармейского быстрее, то пересел бы на общественный транспорт не раздумывая. Но условие одно: чтобы другие пассажиры вели себя культурно», — ответил министр.

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По словам чиновника, у барнаульцев есть большой запрос на обновление автопарка общественного транспорта, но для этого, по его мнению, проезд должен стоить не менее 30-32 рублей. Тогда будет возможность покупать новую технику. В качестве примера министр привёл личный транспорт и такси, где себестоимость одного проезда намного выше, чем на автобусах.

«Тариф должен закладывать в себя комплексное обновление автопарка. Если этого нет — значит, какой смысл вообще повышать? Перевозки — это бизнес. Пока в Барнауле нет муниципальных автобусов, чтобы субсидировать перевозки из городского бюджета. Раньше в городе были коммерческие автобусы и ходили муниципальные. Как в услуге такси человек имел право выбирать: ездить с комфортом или нет. Тарифы в транспорте — зона ответственности мэрии Барнаула. Однако, по моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистом и новеньком автобусе. В среднем придётся платить в месяц на 100-200 рублей больше. Но качество услуг будет несопоставимо лучше», — добавил Воронов.

Ранее стало известно, что глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию по работе общественного транспорта и поручил вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд.

Некоторые перевозчики предлагают повысить тарифы кардинально: на 5 или 6 рублей. Другие заявляют, что хватит и одного рубля, чтобы компенсировать затраты на запчасти и повысить зарплату сотрудникам. По данным источников amic.ru, увеличить стоимость билетов могут на 2 рубля. При этом пользователи различных транспортных карт и пассажиры электротранспорта будут отдавать за поездку меньше. Однако когда произойдёт повышение — пока неизвестно.