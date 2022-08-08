Минтруд РФ начал заниматься вопросами гендерного равенства
До 2030 года представители министерства обещают убрать «стеклянный потолок»
8 августа 2022, 09:35, Илья Звягинцев
Минтруд РФ начал разрабатывать стратегию действий в интересах женщин, реализовать которую собираются к 2030 году. Об этом сообщает РБК.
Предполагается, что стратегия, которая потребует изменений российского законодательства, будет реализована в два этапа: с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.
Минтруд хочет повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда, а также стимулировать компании на развитие программ продвижения гендерного равенства.
Также в планах программа по развитию женского лидерства, образовательные программы, расширение участия женщин в общественно-политической жизни и стратегия по сохранению баланса между работой, семьёй и здоровьем.
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