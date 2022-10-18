Мобилизованным теперь будут платить от 195 тысяч рублей с первого дня в войсках. Что это меняет?

Правительство России решило начислять мобилизованным россиянам выплату не менее 195 тысяч рублей с момента их мобилизации. Ранее до отправления в зону боевых действий они получали не более 27 тысяч рублей, сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Мария Прусакова со ссылкой на министра финансов России Александра Силуанова. Amic.ru разобрался, как теперь будут выплачиваться деньги мобилизованным.

Что это за выплата?

Ежемесячная выплата от 195 тысяч рублей существует с самого начала мобилизации. Мобилизованные получают такое же денежное довольствие, как и контрактники. Теперь призванные по частичной мобилизации будут получать ее с первого дня нахождения в войсках. До сих пор во время нахождения в пунктах приема и прохождения обучения и боевого слаживания мобилизованные получали 25-27 тысяч рублей. Теперь это решили изменить.

Выплата фиксированная?

Мобилизованные получают не менее 195 тысяч рублей в месяц. Но сумма может быть и больше. Она зависит от воинского звания, воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Новости

Вопрос дня Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?

Какие еще льготы положены военным?

После окончания военной службы мобилизованный имеет право на бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, право на поступления после увольнения в вузы и ссузы.

Также предусматриваются льготы:

коммунальные:

—50%- компенсации за наём и содержание жилья. Компенсируются услуги по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также плата за капремонт.

Налоговые:

— освобождение от уплаты налога на квартиру, дом или гараж. Льготу дают на один объект каждого вида, например, на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно;

— освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Налог мобилизованные будут платить только если превысят этот порог;

— льгота на транспортный налог, но она будет зависеть от региона, где мобилизованный проживает.

Медицинские:

— после увольнения мобилизованные могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы;

— медпомощь им будут оказывать по программе госгарантий без очереди.

Трудовые льготы:

— Право взять ежегодный отпуск в удобное для них время. Также у мобилизованных будет право на отпуск без сохранения зарплаты на период до 35 дней;

— дополнительный к основному оплачиваемый 15-дневный отпуск;

— возможность получить дополнительное профессиональное образование;

— ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

— ежемесячная денежная выплата от трех тысяч рублей на сентябрь 2022 года;

— повышение пенсии за выслугу лет по инвалидности или потере кормильца на 32% от размера социальной пенсии.

Ввел ли Алтайский край дополнительные меры поддержки?

Да, регион ввел выплату сверх федеральных льгот и выплат. Мобилизованным жителям края дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей. Причем это единоразовая выплата, а не ежемесячное пособие. Деньги регион возьмет из краевого бюджета.

Могут ли семьи мобилизованных получить его деньги?

Мобилизованному ежемесячно приходит денежное довольствие, надбавки и стразовые выплаты. При этом деньги начисляются на его персональный счет и по его желанию полностью или частично могут переводиться членам его семьи.

Новости

Общество Алтайские власти рассказали, какие выплаты и льготы положены мобилизованным