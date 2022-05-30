Молодежный образовательный форум «АТР» стартовал в Алтайском крае

В Алтайском крае 30 мая стартовал молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития». В его открытии поучаствовали полпред президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Виктор Томенко.

В очном и онлайн-формате на форуме работают свыше 500 человек от 18 до 35 лет из 57 регионов. В составе организационной команды задействованы 39 волонтёров и 24 АТР-лидера.

Анатолий Серышев пожелал участникам успехов, отметив, что здесь они обретут друзей и новые знания, а Виктор Томенко поздравил всех прибывших — прошедших серьёзный конкурсный отбор.

«Для того чтобы оказаться здесь, пришлось пройти довольно серьёзный конкурсный отбор: 5-6 человек на место было желающих оказаться в числе участников АТР. Я вас поздравляю с тем, что вы здесь. Впереди интереснейшие, насыщенные событиями, эмоциями, встречами, новыми знаниями, общением дни. Пусть всё получится, и те цели, которые вы сами перед собой поставили, обязательно будут достигнуты», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, продлится форум до 3 июня. Его программа состоит из 12 образовательных площадок по направлениям: «АТР-социальный: Лидер — Команда — Общество», «АТР-управленческий: Туризм — Бизнес — Государство» и «АТР-трудовой: Труд — Развитие — Кадры».