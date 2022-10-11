На Алтае Народный фронт поспорил с мэрией по поводу укладки асфальта во время дождя

Алтайское отделение Народного фронта поспорило с мэрией Рубцовска после облетевших соцсети видео о дорожных работах, которые проводились в ливень. Согласно посту во «ВКонтакте», организация обратилась в администрацию города, чтобы прояснить ситуацию.

Как объяснили в мэрии, при текущем ремонте дорог в городе всё выполняется по достаточно новому ГОСТу Р-58831-2020 — асфальтобетонную смесь в дождь не укладывают, а уплотняют.

«В Рубцовске свои критерии моросящего дождя и своё толкование п. 8.1.2 стандарта (при выпадении осадков в виде дождя или снега устройство асфальтобетонных покрытий не допускается), на который упорно ссылается мэрия. Спорить о технологиях при ямочном и капитальном ремонте дорог можно до бесконечности, но то, что контракт на проведение работ заключён только 2 сентября, — факт, как и то, что в Сибири дорожно-строительный сезон к осени уже нужно завершать, а не открывать», — подчеркнули в ОНФ.

Отметим, что 10 октября в паблике «Блогерша Рубцовск» опубликовали видео, как из-под свежеуложенного асфальта на улице Транспортной «бьёт» фонтан.

Связанно это с ошибкой при укладке или же случайность — пока неизвестно. Местная жительница рассказала, что после выхода воды на поверхность на место приехал водоканал, который раскопает свежее дорожное полотно, чтобы разобраться в проблеме. Не исключено, что под ним есть пустоты, которые сейчас заполняются водой, — в будущем это может привести к обвалу полотна.