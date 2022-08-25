На газе и угле. Как крупный муниципалитет в Алтайском крае подготовился к отопительному сезону

В райцентре Ребриха всё больше жителей подключаются к природному газу. В конце прошлого года здесь было завершено строительство газопровода длиной 77 км и распределительной станции. Объекты возведены в рамках программы газификации Алтайского края до 2025 года. Голубое топливо в ближайшей перспективе смогут получить ещё несколько сёл Ребрихинского района. В дальнейшем ветка пойдёт в западном направлении — к Славгороду и Рубцовску.

Газификация района получит новый импульс

Строить трубопровод здесь начали ещё шесть лет назад. За два года подрядчик успел проложить 27 км газовой магистрали, после чего ушёл с объекта и стройка остановилась. Возобновить масштабный проект удалось в 2020-м. За полтора года достроили оставшуюся часть трубы (около 50 км) и выполнили основные работы на ГРС. Пропускная способность газопровода составляет 1,2 млн куб. м в сутки.

Для Ребрихинского района проект газификации носит социальный характер. В райцентре возведена газовая котельная и распределительные сети. От котельной будут «запитаны» школа, несколько многоквартирных домов, а также административных зданий. Тем временем в районе продолжается строительство газораспределительной сети ещё в нескольких сёлах. В их числе — Боровлянка, Касмалинка, Паново и Подстепное. Стоимость всех работ оценивается в 215 млн рублей. После окончания строительства, к концу 2023 года, к газу в этих населённых пунктах смогут подключиться почти 900 домовладений.

Фото: sgd.alregn.ru

Отметим, что по программе догазификации в самой Ребрихе голубое топливо рассчитывают получить свыше 2,5 тысячи домовладений. На данный момент около 50% из них уже подали заявки на подключение газа. Готовы к приёму пока 70 домовладений, но эта цифра постоянно увеличивается.

Напомним, «Газпром» намерен до 2025 года инвестировать в газификацию края примерно 59,9 млрд рублей. Компания берёт на себя обязательство построить 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. Кроме того, будут проложены межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и ещё 21 населённого пункта. Сейчас в Алтайском крае на долю населения приходится примерно 37% потребляемого газа, что является одним из самых высоких показателей в СФО. Суммарное же потребление газа в регионе превышает 700 млн «кубов» в год.

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Прочее "Новейшая история муниципалитета". Ребрихинский район получит газопровод

Угля хватит всем, а затраты жителей — компенсируют

К слову, в Ребрихинском районе те жители, кто пока не имеет возможности подключиться к голубому топливу, по традиции рассчитывают на уголь и дрова. Власти муниципалитета уже сформировали запас угля на зиму. Речь идёт как о собственном резерве топлива, так и подготовленном при помощи краевого Минстроя. Всё это позволит району спокойно пройти длинный отопительный сезон 2022-2023 года.

«Мы участвуем в совместных электронных торгах на поставку угля, которые организует Минстрой Алтайского края. Для бюджетной сферы будет поставлено 3300 тонн. Также были выделены средства из краевого бюджета для формирования 45-дневного резервного запаса угля — примерно 2100 тонн. Ещё 300 тонн топлива район приобрёл самостоятельно за счёт собственных средств», — рассказала глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер. Отметим, что с каждым годом тоннаж станет уменьшаться, так как на газ будут переходить всё больше домов и социальных объектов.

Фото: sgd.alregn.ru

По словам Шлаузер, угля для реализации населению в районе также достаточно. Средняя стоимость за одну тонну составляет почти 4000 рублей. Жители при этом имеют право обратиться за компенсацией. Рассчитывать на неё могут те, кто приобрёл твёрдое топливо после 1 июня. Для этого из краевого бюджета выделили 1 млрд рублей. В администрацию Ребрихинского района за компенсацией уже обратились более 230 человек, 47 получили деньги. Средняя величина компенсации для одного домовладения составляет от 500 до 2 тысяч рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко отметил, что ежегодно в регионе проводится большая работа по подготовке к отопительному периоду. По его словам, по состоянию на конец августа уже около 80% объектов жилищно-коммунальной сферы края готовы к зиме. «В настоящее время проведено семь совместных торгов на поставку угля для нужд бюджетной сферы, а также для создания в каждом муниципалитете 45-суточного запаса угля. Из 119 тысяч тонн уже порядка 50 тысяч поставлено. До 15 сентября планируется завершить этот процесс полностью», — резюмировал Григоренко.