На «Госуслугах» запустили форму для получения айтишниками отсрочки от призыва

Форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации открыта на портале госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Минцифры открыло на „Госуслугах“ сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT и телеком-компаний», — сообщили в министерстве.

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Вопрос дня Не только айтишники. Каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации?

Форму необходимо заполнить, сохранить в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП, и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему нужно будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям.

Первые списки планируют направить в Генштаб РФ 29 сентября после обработки заявок.

26 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список специальностей, обладатели которых могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. Ведомство выбрало специальности, исходя из обращений профильных ассоциаций и компаний-гигантов. Вопреки расхожим ожиданиям, в перечень попали далеко не только IT-категории: направлений очень много. Скоро обещают разработать удобную форму, чтобы сделать отсрочку.

О том, каким специальностям рекомендована отсрочка от частичной мобилизации, как её получить и что для этого нужно — в материале amic.ru.