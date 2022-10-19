Не менее семи магнитных бурь почувствуют жители Алтайского края в ближайшее время

Жители Алтайского края в ближайшее время почувствуют череду магнитных бурь. Об этом сказано в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.

20 октября солнечная активность достигнет отметки в 4 балла, но это значение ещё не считается магнитной бурей. А вот в период с 26 октября по 10 ноября в регионе несколько раз будет ощущаться магнитная буря, которая соответствует категории мощности G1.

Также в вышеуказанный период солнечная активность не будет опускаться ниже четырёх баллов, что очень близко к первой по классификации магнитной буре.

Ранее amic.ru рассказывал о том, что такое магнитные бури, как они работают и как влияют на людей.