Не менее семи магнитных бурь почувствуют жители Алтайского края в ближайшее время
Несколько раз по региону «ударят» бури категорией мощности G1
20 октября 2022, 06:41, Илья Звягинцев
Жители Алтайского края в ближайшее время почувствуют череду магнитных бурь. Об этом сказано в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии.
20 октября солнечная активность достигнет отметки в 4 балла, но это значение ещё не считается магнитной бурей. А вот в период с 26 октября по 10 ноября в регионе несколько раз будет ощущаться магнитная буря, которая соответствует категории мощности G1.
Также в вышеуказанный период солнечная активность не будет опускаться ниже четырёх баллов, что очень близко к первой по классификации магнитной буре.
Ранее amic.ru рассказывал о том, что такое магнитные бури, как они работают и как влияют на людей.
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