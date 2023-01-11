Некоторые лекарства могут поступать в российские аптеки с задержкой
В Росздравнадзоре отметили, что дефицитом лекарств могут воспользоваться мошенники
11 января 2023, 15:51, ИА Амител
Поставки некоторых лекарств в российские аптеки могут происходить с задержкой из-за повышенного спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.
«При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что дефицит лекарств может стать поводом для активизации мошенников. Недобросовестные организации и продавцы могут предлагать людям внести предоплату за несуществующее лекарство.
Представители Росздравнадзора предупредили, что лекарства, которые приобретаются у сомнительных продавцов, могут оказаться некачественными.
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