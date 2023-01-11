Некоторые лекарства могут поступать в российские аптеки с задержкой

В Росздравнадзоре отметили, что дефицитом лекарств могут воспользоваться мошенники

11 января 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поставки некоторых лекарств в российские аптеки могут происходить с задержкой из-за повышенного спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.

«При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что дефицит лекарств может стать поводом для активизации мошенников. Недобросовестные организации и продавцы могут предлагать людям внести предоплату за несуществующее лекарство.

Представители Росздравнадзора предупредили, что лекарства, которые приобретаются у сомнительных продавцов, могут оказаться некачественными.