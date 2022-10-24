Непогода задержала авиарейсы в Барнауле

Непогода внесла изменения в расписание барнаульского аэропорта. Об этом пишет «Катунь 24».

Так, 23 октября на сутки перенесли вылет самолёта, движущегося по маршруту Красноярск — Барнаул. А утром 24 октября из-за снегопада на 40 минут задержали рейс в Москву, который должен был вылететь в 07:30.

Накануне в краевой столице дул ураганный ветер, а сегодня утром город сковали большие пробки из-за снега и гололедицы.