Несколько светофоров отключат на полдня в центре Барнаула
Отключение необходимо для проведения работ на электросетях
16 марта 2022, 04:55, Илья Звягинцев
16 марта в Барнауле на Красноармейском и Социалистическом проспектах отключат несколько светофоров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
С 09:00 до 15:00 светофоры не будут работать на следующих участках:
пр. Красноармейский — ул. Ползунова;
пр. Красноармейский — ул. Гоголя;
пр. Красноармейский — ул. Анатолия;
пр. Красноармейский, 4;
пр. Социалистический — ул. Гоголя.
В городской администрации пояснили, что отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях.
Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации.
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