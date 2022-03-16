Несколько светофоров отключат на полдня в центре Барнаула

Отключение необходимо для проведения работ на электросетях

16 марта 2022, 04:55, Илья Звягинцев

16 марта в Барнауле на Красноармейском и Социалистическом проспектах отключат несколько светофоров. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

С 09:00 до 15:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

  • пр. Красноармейский — ул. Ползунова;

  • пр. Красноармейский — ул. Гоголя;

  • пр. Красноармейский — ул. Анатолия;

  • пр. Красноармейский, 4;

  • пр. Социалистический — ул. Гоголя.

    В городской администрации пояснили, что отключение необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

  • Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации.

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