Несколько светофоров отключат на полдня в центре Барнаула
Специалистам необходимо провести работы на электросетях, а для этого потребуется отключение электричества
14 апреля 2022, 08:50, Илья Звягинцев
В Барнауле на полдня отключат несколько светофоров в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 9:00 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:
пр-кт Строителей — ул. Челюскинцев;
ул.Челюскинцев — ул. Молодежная;
пр-кт Строителей, 54 (выезд с парковки ТРЦ «Галактика»).
Отключение необходимо для проведения работ на электросетях.
Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее при движения. Во время отключения светофоров пользуйтесь дорожными знаками.
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