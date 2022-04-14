Несколько светофоров отключат на полдня в центре Барнаула

В Барнауле на полдня отключат несколько светофоров в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9:00 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

пр-кт Строителей — ул. Челюскинцев;

ул.Челюскинцев — ул. Молодежная;

пр-кт Строителей, 54 (выезд с парковки ТРЦ «Галактика»).

Отключение необходимо для проведения работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее при движения. Во время отключения светофоров пользуйтесь дорожными знаками.