Несколько светофоров отключат на полдня в центре Барнаула

Специалистам необходимо провести работы на электросетях, а для этого потребуется отключение электричества

14 апреля 2022, 08:50, Илья Звягинцев

В Барнауле на полдня отключат несколько светофоров в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9:00 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

  • пр-кт Строителей — ул. Челюскинцев;

  • ул.Челюскинцев — ул. Молодежная;

  • пр-кт Строителей, 54 (выезд с парковки ТРЦ «Галактика»).

Отключение необходимо для проведения работ на электросетях.

Водителей просят быть внимательнее и аккуратнее при движения. Во время отключения светофоров пользуйтесь дорожными знаками.

Комментарии
    Новости партнеров