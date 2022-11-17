«Новогодние ёлочки» взяли под усиленную охрану в лесах Алтайского края

В Алтайском крае хвойные молодняки взяли под усиленную охрану, сообщает региональное Минприроды.

«Ежегодно с ноября усиливается охрана хвойных деревьев. В первую очередь в группу риска попадают пихта и сосна обыкновенная — „новогодние ёлочки“», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас 31 мобильная группа с участием лесных инспекторов и полицейских проводят рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза деревьев для новогодних праздников.

В особо криминогенных лесничествах в круглосуточном режиме работают посты. Также установлены графики дежурств в местах возможных рубок молодняка.

«Согласно лесному законодательству заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, использующие леса для заготовки древесины», — уточнили в министерстве.

Ранее amic.ru рассказал, откуда ёлки попадают на базары Барнаула и страдают ли леса.