«Новогодние ёлочки» взяли под усиленную охрану в лесах Алтайского края
Лесные инспекторы и полицейские проводят рейды в местах возможных незаконных рубок
В Алтайском крае хвойные молодняки взяли под усиленную охрану, сообщает региональное Минприроды.
«Ежегодно с ноября усиливается охрана хвойных деревьев. В первую очередь в группу риска попадают пихта и сосна обыкновенная — „новогодние ёлочки“», — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас 31 мобильная группа с участием лесных инспекторов и полицейских проводят рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза деревьев для новогодних праздников.
В особо криминогенных лесничествах в круглосуточном режиме работают посты. Также установлены графики дежурств в местах возможных рубок молодняка.
«Согласно лесному законодательству заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, использующие леса для заготовки древесины», — уточнили в министерстве.
Ранее amic.ru рассказал, откуда ёлки попадают на базары Барнаула и страдают ли леса.