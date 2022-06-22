Общественная приёмная «Единой России» стала «точкой притяжения» для барнаульцев

Недавно открывшаяся общественная приёмная «Единой России» в Индустриальном районе пользуется популярностью у жителей. Об этом свидетельствуют цифры: за 10 рабочих дней со своими вопросами и предложениями к партии обратились более 40 барнаульцев. О том, какие вопросы волнуют горожан чаще всего, рассказал координатор городских общественных приёмных «Единой России», исполнительный секретарь Барнаульского отделения партии Кирилл Гусев.

По словам единоросса, чаще всего жители приходят с проблемами жилищно-коммунального сектора. На втором месте по популярности — вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, далее — оказание медицинской помощи и благоустройство территорий многоквартирных домов. На обращения горожан уже ответили депутаты фракции «Единой России» в Барнаульской гордуме Кристина Юстус, Сергей Струченко и Андрей Солодилов. Впрочем, площадка общественной приёмной активно используется и победителями праймериз. В частности, со своими вопросами жители Индустриального района уже обращались к главврачу поликлиники № 14 Дмитрию Денисову, члену Общественной палаты Барнаула Дмитрию Мавлютову и предпринимателю Дмитрию Аганову.

«Общественная приёмная востребована. За две недели работы поступило более сорока обращений. На открытии приёмной секретарь Барнаульского местного отделения партии Вячеслав Генрихович Франк поставил перед нами задачу не просто собрать обращения, но решать их максимально оперативно. Для ускорения процесса решения все вопросы сразу же распределяется между депутатами и участниками предварительного голосования. Также в случае необходимости мы отправляем запросы в администрацию Индустриального района», — цитирует Кирилла Гусева партийный сайт.

Исполнительный секретарь также напомнил, что Индустриальная общественная приёмная — это ещё и центр активности для жителей района. Здесь два раза в неделю «Волонтёры Победы» обучают пожилых людей компьютерной грамотности. Все занятия — бесплатные, они проводятся по адресу: улица Георгиева, 12. Телефон для справок: 8-913-361-05-25.