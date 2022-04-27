Парковку на некоторых участках в центре Барнаула запретят для строительства выделенных полос

На проспектах Ленина и Калинина в Барнауле на время реконструкции моста у Нового рынка создадут выделенные полосы для общественного транспорта. Из-за этого на некоторых участках ограничат парковку, сообщает «Вечерний Барнаул».

«Выделенки», необходимые для бесперебойной работы общественного транспорта, появятся на следующих участках:

· на проспекте Ленина от улицы Партизанской до площади Октября (по чётной стороне)

· на проспекте Калинина от проспекта Ленина до улицы Цеховой (по чётной стороне).

Для того чтобы организовать выделенные полосы, остановку и стоянку автомобилей ограничат на вышеуказанных участках.

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После того как движение автомобилей из-за реконструкции моста будет перекрыто полностью, «выделенки» организуют на следующих участках: проспект Калинина, от улицы Пионеров до проспекта Ленина (по нечётной стороне); проспект Калинина, от улицы Аносова до улицы Кулагина (по нечётной стороне); улица Аносова, от проспекта Ленина до проспекта Калинина (по нечётной стороне); проспект Строителей, от проспекта Красноармейского до Павловского тракта; проспект Строителей, от улицы Ядринцева до проспекта Красноармейского.

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Это приведет к ограничению парковок на участке улицы Аносова от здания № 49 по ул. Ярных до проспекта Калинина, а также на участке проспекта Калинина от улицы Пионеров до площади Октября.

Специалисты продолжат мониторить дорожную ситуацию, чтобы следить за тем, парковка на каких участках будет мешать движению общественного транспорта.

Напомним, уже 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по проспекту Ленина будет перекрыто. Чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию о реконструкции путепровода, мэрия создала Telegram-канал «Мост».