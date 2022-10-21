Песков заявил, что точных дат окончания частичной мобилизации в России нет
Он напомнил о словах Владимира Путина о том, что мобилизация завершится к концу месяца
21 октября 2022, 21:10, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что точные даты окончания частичной мобилизации в стране не установлены. Его слова передает РИА Новости.
«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.
Напомним, что Владимир Путин говорил о том, что частичная мобилизация в России может завершиться к концу октября.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей мобилизованных жителей.
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