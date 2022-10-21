Песков заявил, что точных дат окончания частичной мобилизации в России нет

Он напомнил о словах Владимира Путина о том, что мобилизация завершится к концу месяца

21 октября 2022, 21:10, Илья Звягинцев

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что точные даты окончания частичной мобилизации в стране не установлены. Его слова передает РИА Новости.

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.

Напомним, что Владимир Путин говорил о том, что частичная мобилизация в России может завершиться к концу октября.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей мобилизованных жителей.

Алтайским мобилизованным «заморозили» долги на сумму более 33 млн рублей

Алтайским мобилизованным «заморозили» долги на сумму более 33 млн рублей

Комментарии
    Новости партнеров