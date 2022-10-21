Песков заявил, что точных дат окончания частичной мобилизации в России нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что точные даты окончания частичной мобилизации в стране не установлены. Его слова передает РИА Новости.

«Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет», — сказал Песков.

Напомним, что Владимир Путин говорил о том, что частичная мобилизация в России может завершиться к концу октября.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы приостановили взыскание задолженностей мобилизованных жителей.