Пирожок с червями достался посетителю алтайского кафе
Необычный деликатес подали в селе Соузга
21 мая 2022, 17:59, Никита Черников
В селе Соузга Майминского района Республики Алтай посетителю одного из местных кафе достался пирожок с червями, сообщает «Инцидент Бийск».
Согласно опубликованным кадрам, в надкусанном хлебобулочном изделии кишат десятки небольших червячков.
«Вкусные, да?» — спрашивает товарищ автора видеоролика.
Ранее в селе Павловск Алтайского края женщина обнаружила засохшую мышь в килограммовой упаковке компотной смеси.
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