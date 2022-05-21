Пирожок с червями достался посетителю алтайского кафе

В селе Соузга Майминского района Республики Алтай посетителю одного из местных кафе достался пирожок с червями, сообщает «Инцидент Бийск».

Согласно опубликованным кадрам, в надкусанном хлебобулочном изделии кишат десятки небольших червячков.

«Вкусные, да?» — спрашивает товарищ автора видеоролика.

Ранее в селе Павловск Алтайского края женщина обнаружила засохшую мышь в килограммовой упаковке компотной смеси.