Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле оценили в 83,3 млн рублей

«Алтайгражданпроект» подготовил документацию на выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость работ оценивается в 83,3 млн рублей.

Архитектурные решения были выполнены согласно эскизному проекту, подготовленному Российским военно-историческим обществом. По словам замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова, специалистами «Алтайгражданпроекта» общая сметная стоимость работ включает в себя затраты на проведение авторского надзора и строительного контроля.

В скором времени документацию направят на согласование и государственную экспертизу для получения заключения о проверке достоверности определения стоимости. Следующим этапом станет процедура определения подрядчика, который займётся возведением стелы.

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Общество Когда в Барнауле построят стелу «Город трудовой доблести» и какой она будет?

Напомним, что стелу планируют возвести 32-метровой. Конструкция представляет собой металлические фермы с закладными деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Стилобат сделают из гранита, площадь вокруг стелы благоустроят. Её подсветят, озеленят и замостят брусчаткой. Установить её планируют ко Дню города.