Программу льготного автокредитования расширят на пенсионеров, военных и силовиков

Минпромторг РФ планирует расширить программу льготного автокредитования в 2022 году, включив в неё пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее с предложением расширить действие программы выступил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Министр Мантуров, в свою очередь, заявил, что ведомство поддерживает такую инициативу.

«Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сказал он, уточнив, что это перспектива текущего года.

Также, по словам чиновника, вопрос проработают «в рамках текущего бюджета и тех объёмов, которые были уже ранее приняты».