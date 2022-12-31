Путин наградил жителей Алтайского края медалями и званиями

30 декабря президент России Владимир Путин пописал указ о награждении государственными наградами жителей Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, медалью «За заслуги перед Отчеством» II степени награждены прокурор Центрального района города Барнаула Руслан Усвят и ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич.

Также глава государства своим указом наградил почетным званием «Заслуженного машиностроителя Российской Федерации» Александра Пинзберга, который работает техническим директором акционерного общества Алтайского вагоностроения в Новоалтайске.