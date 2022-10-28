Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе из-за Дня народного единства

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила о том, что следующая рабочая неделя в России будет короткой. Её слова передаёт РИА Новости.

«Первая рабочая неделя для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября — рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — сказала Нечаева.

Она также отметила, что, несмотря на короткую рабочую неделю и укороченный рабочий день, работодатели не должны снижать сотрудникам зарплату.

При работе по сменному графику правила предоставления двойного оклада или отгула за отработанный день не действуют, поскольку в этом случае режим работы выстраивается иначе.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф.