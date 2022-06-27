Руководитель федерального объединения пассажиров оценил, как организовано движение транспорта после закрытия моста на Новом рынке

Администрации Барнаула удалось за короткие сроки успешно перестроить работу всего общественного транспорта краевой столицы. Так считает член Общественной палаты РФ, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Общественник находится с рабочим визитом в СФО, поэтому решил оценить реализацию масштабного проекта федерального уровня: реконструкцию моста на Новом рынке. Финансирование проекта ведётся за счёт средств инфраструктурного кредита (1,7 млрд рублей), предоставленного Алтайскому краю.

Мост через железнодорожные пути закрыли в конце мая. Для удобства пешеходов и транспорта мэрия перераспределила поток движения с проспекта Ленина на проспект Калинина и прилегающие улицы. Кроме того, для общественного транспорта выделили полосы движения. Дополнительно для пешеходов оборудовали обходные пути и лестницы с пандусами.

«На трёхпролётном путепроводе демонтировано 90% несущих конструкций, на восьмипролётном — более 40%. Демонтирована вся контактная сеть. Завершается работа по строительству второго разворотного моста в районе Дома быта. Основной объём демонтажных работ будет завершён в июле. Мы идём хорошими темпами по ходу выполнения работ», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат.

В общероссийском объединении пассажиров отмечают масштабность работ в Барнауле и подчёркивают большую ответственность властей всех уровней.

«Любой город — сложная инфраструктура, состоящая из учёта интересов жителей и автомобилистов. Есть такие работы, которые нельзя оттягивать, ведь любые замедления могут привести к негативным последствиям. Важно всегда принимать такие решения, которые бы опережали подобные негативные события и не допускали аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому то, что происходит сейчас в Барнауле — ремонт моста — большая ответственность органов власти. Сегодня я лично убедился в том, что органы власти работают в максимально открытом формате. Они действительно слышат жителей и настраивают свою работу на то, чтобы создать максимально комфортные условия для передвижения каждого. Большинство горожан пользуются общественным транспортом. Считаю одной из главных задач городских властей — создать комфортные условия проезда для людей, использующих общественный транспорт, в частности для семей с детьми, студентов и пенсионеров», — отметил Илья Зотов.

Также член Общественной палаты России назвал передовым опыт Барнаула по внедрению специального пересадочного проездного билета. Он даёт возможность горожанам при переходе через путепровод на проспекте Ленина бесплатно продолжить движение на электротранспорте.

«Возможность бесплатной пересадки в течение 100 минут — уникальный опыт. Самая большая пересадка была в Москве: её длительность — 90 минут. Это позитивная мера, которая не несёт нагрузку на семейный бюджет. Больше таких примеров грамотного комплексного подхода — реконструкция путепровода, ввод выделенных полос и специального проездного билета — в России нет. Мы видим, что в Барнауле ведётся большая системная работа с учётом интересов горожан», — подчеркнул Зотов.

Высоко оценивают ход ремонтных работ и в Общественной палате краевой столицы. «В Общественной палате города ремонт моста находится на особом контроле. Мы видим не только хороший темп работ, но и грамотную организацию дорожного движения. Радует, что в еженедельном режиме глава города Вячеслав Франк вместе с заместителями проводит выездные рабочие совещания на мосту. Спасибо Вячеславу Франку и его команде за особый контроль над этим объектом. Надеемся, что по завершении работ мы вместе с жителями сможем поставить позитивную оценку», — подчеркнул зампредседателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

До конца 2023 года Барнаул должен полностью завершить реконструкцию моста. Проезжая часть будет расширена с четырёх до шести полос, а тротуары — до трёх метров. Планируется завершить ремонт к ноябрю 2023 года.