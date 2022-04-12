С работников алтайского медвуза решили собрать деньги на памятный знак медикам

С сотрудников алтайского медуниверситета решили собрать деньги на оформление памятного знака в честь медицинских работников. Работники получают образцы заявления на имя ректора вуза, в которые им нужно вписать суммы добровольного пожертвования.

В документе, копии которого есть в распоряжении редакции, указано, что удержанные средства будут переданы «Медицинской палате Алтайского края», после чего их направят на «Памятный знак в честь медицинских работников».

Руководство вуза собирается взять деньги не только с тех, кто работает в данный момент, но и с сотрудников, которые находятся в отпусках.

Источник amic.ru отмечает, что работникам предлагают пожертвовать не менее 1% от гарантированной заработной платы в «добровольном порядке».

Напомним, что место для возведения памятника медикам выбирали при помощи голосования, участие в котором приняли более 8,5 тысяч сотрудников сферы здравоохранения. Большинством голосов поддержали идею строительства мемориала возле учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета (улица Папанинцев, 126).

Ранее глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал о том, что в 2021 году из Алтайского края уехали 192 врача и 832 средних медработника. Чаще всего специалисты уезжают в западные регионы страны или уходят работать в частные клиники.