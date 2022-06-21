Сильные ливни, грозы, град. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

В ближайшие два часа с сохранением ночью 22 июня в южных районах Алтайского края ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, шторм ожидается в Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Поспелихинском, Рубцовском и Угловском районах.

Также осадки различной интенсивности возможны в центральной части края.

Напомним, что по прогнозами синоптиков 21 июня в отдельных районах ожидались кратковременные дожди, грозы, а также град. При этом аномальная жара сохраняется — днем воздух прогревался больше 30 градусов.