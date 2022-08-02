Стало известно, сколько алтайских учителей согласилось поехать работать в Донбасс с 1 сентября

Ни один педагог из Алтайского края не захотел поехать в длительную командировку в ЛНР для оказания методической помощи школам. Учителя готовятся к началу учебного года в своих образовательных организациях. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Как сообщили в ведомстве, они не получали в последнее время новых запросов о потребности в учителях от подшефной территории ЛНР.

«Вопросы командирования педработников находятся под контролем Министерства образования и науки Алтайского края, об изменениях будет сообщено дополнительно», — сказали в ведомстве.

Напомним, что приём заявок от учителей, желающих поехать в ЛНР и ДНР, завершился 26 июля. Им предлагали отправиться в «подшефный» Алтайскому краю Славяносербский район либо на июль-август для методической помощи школам, либо на длительный срок — с 1 сентября. На два месяца согласились поехать только два алтайских педагога — по одному из районов Алтайского края. Они помогают готовить школы к новому учебному году и к сентябрю вернутся назад.

Напомним, что в начале июля 2022 года в школы Алтайского края пришло письмо от Министерства образования и науки региона. В нём учебные учреждения просили предоставить информацию об учителях и административно-управленческих работниках, которые хотят поехать в командировку в ЛНР и ДНР. При этом указывалось, что за учителем сохранится основное место работы.

В школах amic.ru тогда подтвердили, что насильно никто педагогов в Донбасс не отправлял. При этом в случае командировки учителя бы получали зарплату в двойном размере, также по закону им возмещаются траты на жильё в сумме до 7,2 тысячи рублей. Командированным выдаются суточные — 8,4 тысячи рублей.

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