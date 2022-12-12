«Соединяем 15 районов». Томенко отправил из Барнаула в Славгород первый ускоренный поезд

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 декабря проводил в первый рейс поезд, который свяжет Барнаул и Славгород.

«Мы соединяем между собой 15 районов Алтайского края, где проживают около 280 тысяч человек. Направление, думаю, будет пользоваться спросом, учитывая, что даже если ехать первым классом, стоимость проезда будет даже немного меньше, чем на автобусе», — подчеркнул Томенко.

Напомним, 395 километров между Барнаулом и Славгородом поезд будет преодолевать за 6 часов 25 минут. Для сравнения: на автобусе потребуется 9-12 часов. Стоимость проезда в вагоне третьего класса составит 762 рубля, второго класса — 908 рублей, первого — 1166 рублей. Для социальных категорий пассажиров все льготы сохранены, сообщили в мэрии Барнаула.

Состав нового скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. В этом году, в частности, для него край получил 30 новых вагонов.

Томенко подчеркнул, что для дальнейшего функционирования пригородного сообщения по приемлемым тарифам необходимы большие вложения.

«И сегодня это происходит. Это миллиарды рублей, которые были вложены в 30 вагонов, которые уже поступили — это 2,1 млрд рублей, почти 70 млн рублей каждый вагон стоит», — отметил губернатор.

Глава региона также указал, что для нормального функционирования пригородного сообщения необходима поддержка из краевого бюджета. В частности, в 2023 году более полумиллиарда рублей направят на субсидирование.