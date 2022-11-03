Спорный и политизированный. Почему День народного единства не стал по-настоящему массовым праздником?

Отмечаемый 4 ноября День народного единства даже спустя 17 лет после появления в календаре «красных дат» (впервые его отметили в 2005 году) остаётся одним из самых вызывающих споры и политизированных праздников. Таким неоднозначным отношением он обязан создателям и обстоятельствам своего появления. Впрочем, этот день всё чаще становится поводом задуматься над историей своего государства, обсудить её. Именно над ролью самого молодого праздника в перечне российских государственных торжеств и задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Ошибка в датировке

Принято считать, что в этот день в 1612 году русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, заставив гарнизон Речи Посполитой отступить в Кремль. Спустя несколько дней командование гарнизона подписало капитуляцию и сдалось. Это означало окончание Смутного времени на Руси, что и стало своего рода идеологической основой для учреждения праздника. 29 декабря 2004 года, в соответствие с принятым федеральным законом № 201, эта дата стала в России выходным днём.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве / Фото: pixabaycom

Выбор дня для празднования сразу подвергся критике со стороны профессиональных историков. Дело в том, что взятие ополченцами Минина и Пожарского штурмом Китай-города случилось всё-таки не 4-го, а 1 ноября. Дело в том, что соотношение дней прежнего юлианского и нынешнего, григорианского календаря менялось, с каждым новым веком прибавлялся один день. И когда 22 октября 1612 года случилась историческая победа, то в переводе на современный календарь это было именно в первый ноябрьский день.

Странно, что среди поддержавших закон о новом празднике депутатов Госдумы не нашлось ни одного, кто смог бы внимательно разобраться в датировке. Однако на тот момент у думского большинства, видимо, превалировало желание отвлечь общественное внимание от празднования 7 ноября и максимально хронологически приблизить новый «красный день» к прежнему. Столь конфликтная изначально политическая потребность в замене одного торжества на другое практически предопределила его непростую судьбу.

Новая идеология

Именно идею окончания Смутного времени в нашей стране после периода перестройки и лихих 1990-х и закладывал в учреждение нового праздника прежний серый кардинал российской политики Владислав Сурков, в ту пору занимавший должность замглавы администрации президента (АП). В июне 2021 года в интервью проекту WarGonzo он сообщил, что в 2004-м руководство страны занималось сменой «идеологических дат»: «Отменили день празднования социалистической революции и ввели День народного единства».

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

По словам Суркова, «в России ведь не было ни одного праздника, связанного с событиями до Революции».

«Этот день стал днём русского национализма по сути своей. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества», — отметил он.

Стоит отметить, что Сурков несколько лукавит, говоря об отсутствии у нас в стране праздничных дат, связанных с дореволюционными событиями — дни 8 марта, 1-2 мая, не говоря уже о Рождестве Христовом, всё-таки берут своё начало до Октябрьской революции.

Марш вместо демонстрации

Как бы то ни было, но с лёгкой руки этого, как ни крути, талантливого госчиновника, день 4 ноября действительно стал праздником — поначалу для многочисленных объединений русских националистов. Не секрет, что именно Владислав Юрьевич стал плотно опекать различные движения этого направления, а подчас и активно содействовал появлению новых. Во всяком случае ниточки целого ряда скандально известных организаций и деятелей тянулись именно к нему. В частности, в этот день национал-патриоты стали проводить «Русские марши» (РМ) — многолюдные шествия, устраиваемые словно в противовес традиционным демонстрациям в честь Красного октября 1917-го.

«Русский марш» на День народного единства в Люблине 4 ноября 2017 года / Кадр из видео

Первый такой марш

4 ноября 2005 года состоялась первая крупная согласованная с властью акция националистов. Чиновники АП поначалу очень надеялись, что шествия смогут заменить для россиян привычные массовые демонстрации в честь Октябрьской революции. Среди организаторов было Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) во главе со скандально известным Александром Беловым (Поткиным), а также вполне лояльный власти Евразийский союз молодёжи, что, как полагали в АП, станет гарантией лоялистского характера мероприятия. Однако в московской акции тогда приняло участие несколько тысяч человек — преимущественно оппозиционно настроенной националистической молодёжи, что стало крайне неприятной неожиданностью для чиновников. Тогда чиновники дали федеральным телеканалам пожелание, которое можно было приравнять к жёсткой установке, не выпускать в эфир ни одного видеоматериала о марше. Таким образом, несмотря на обилие телекамер, единственным сюжетом оказался репортаж в дневном выпуске телеканала НТВ.

Один из постоянных участников прежних маршей, писатель, историк, публицист Александр Севастьянов вспоминает, что многочисленность первого РМ поразила даже его участников.

«Помню, мы шли в середине колонны, и не было видно ни „хвоста“ шествия, ни „головы“. Для нас это был праздник русской солидарности. Впервые представители различных партий, движений нашего направления, как ручейки, слились в одну большую реку. Мы прошли тогда от Чистых прудов до памятника Кириллу и Мефодию», — подчеркнул историк.

В последующие годы «Русский марш» в Москве был своеобразным смотром националистических сил и даже индикатором взаимоотношений группировок его участников. Так, случалось, что некоторые участники РМ, испытывая жёсткую неприязнь друг к другу, проводили свои отдельные акции, уменьшая таким образом общее число участников. К примеру, в 2014-м году в столице прошёл «Русский марш за Новороссию» и ещё один «Русский марш», участники которого занимали проукраинскую позицию.

Как считает Александр Севастьянов, именно в 2014 году состоялся «последний настоящий „Русский марш“, после чего русское движение ушло в толщу глубинного народа, как это принято говорить».

Шествие в Барнауле

Упомянутый раскол отразился и в регионах — Центральный оргкомитет РМ, случалось, не признавал «своими» акции национал-патриотов на местах. Так было, к примеру, с маршем 2020 года в Барнауле, организатором которого выступила краевая организация незарегистрированной партии «Другая Россия» и несколько общественных активистов. В Москве назвали шествие в краевой столице «мероприятием самозванцев».

Власть перехватила идеи «марширующих»

В 2022-м оргкомитет объявил о смене формата акции — традиционных шествий не будет, как и митингов с пикетами, — их заменят встречи единомышленников с последующими гуманитарными и культурными мероприятиями. Что это означает — руководитель оргкомитета Владимир Басманов прессе так и не объяснил, но сообщил, что участники РМ на этот раз будут делать «то, что не требует согласования с чиновниками» — «собираться, пить чай, разговаривать, знакомиться, помочь семье русских стариков или съездить вместе в музей». Смену формата он объяснил тем, что во многих регионах движение националистов потеряло до 90% своих сторонников.

По мнению Александра Севастьянова, «Басманов много на себя берёт, поскольку уже несколько лет находится в эмиграции, на Украине, откуда ему вряд ли хорошо видно, что в России может быть, а чего не может». Он называет несколько причин снижения популярности идеи РМ.

«Во-первых, Кремль, безусловно, перехватил инициативу — мы видим, что идея Русского мира взята на щит кремлёвским пулом журналистов. Та повестка, которую мы, представители русского движения, обозначали много лет, включая воссоединение с Крымом, вхождение в состав страны Донбасса, Новороссии — её сегодня осуществляет власть. Эта идея, которую мы отстаивали десятилетиями, сегодня пропагандируется телеканалами и ведущими политиками, пусть даже в искажённом виде. Перехватив во многом, не во всём, конечно, повестку русского движения, она обессмыслила её многие внешние проявления, в том числе „Русский марш“», — указал Севастьянов.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Другим примером реализации идей активистов русского движения Севастьянов считает закрепление в российской конституции тезиса о русских как государствообразующем народе.

Отсутствие крупной акции 4 ноября для многих прежних политических активистов — участников РМ не означает отмену праздника. Один из организаторов барнаульских акций Михаил Варнаков, сегодня работающий врачом, говорит, что «герои вчерашних дней» эту дату постараются отпраздновать вместе.

«Соберёмся, вспомним былые события, те же марши. Вспомним нашу историю, поговорим о ней, обсудим, поспорим, как мы уже делаем несколько последних лет, возможно, в этом сегодняшний смысл этого дня», — сообщил он amic.ru.

Александр Севастьянов считает, что нежелание многих граждан страны участвовать 4 ноября в каких-то массовых акциях объясняется ещё и особенностью национального характера.

«Русские люди, на самом деле, большие прагматики и вовсе не такие идеалисты, как это принято считать. Они рассуждают так: если нет возможности там порешать какие-то важные проблемы, то чего напрягаться, куда-то ходить, когда и так всё движется», — подчеркнул историк.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина