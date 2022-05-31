Стадион, парки и музеи. Как 4G помог журналисту amic.ru пройти 30 тысяч шагов за вечер

Наступило долгожданное лето, и многие барнаульцы уже начали проводить свободное время на улице. Тем более в городе достаточно хороших общественных пространств, где интересно прогуляться после работы или в выходной. Без современных технологий сегодня никуда. Поэтому корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков решил провести свой день с SIM-картой Tele2, чтобы протестировать скорость мобильного интернета во время прогулки по городу.

Мой день начинается активно. Первым делом иду на стадион рядом с домом, беру баскетбольный мяч и отправляюсь на площадку отрабатывать трёхочковые броски. Потом пробегаю несколько кругов вокруг стадиона, слушая подкаст об НБА. Идеальный звук, никаких сбоев. Запускаю приложение Speedtest — оно измеряет скорость мобильного интернета. Показывает 10 Мбит/с. Более чем достаточно, чтобы пользоваться соцсетями, мессенджерами, слушать музыку или смотреть видео онлайн. А это мне и нужно.

Далее, заглянув домой, чтобы переодеться, отправляюсь в офис amic.ru на проспект Социалистический. Да, да, журналистам приходится иногда трудиться и в отпуске, и в свой законный выходной: мне нужно прочитать лекцию коллегам из другого региона о том, как сделать хорошее интервью. Включаю Zoom на телефоне, отключаю Wi-Fi — доверия к мобильному интернету больше. И он не подводит — за час обстоятельного разговора картинка и звук ни разу не зависли.

Поработали, теперь можно погулять. Следующая точка моего маршрута — парк «Изумрудный», который за последние два года сильно изменился: появились дорожки для прогулок, современные удобные лавочки и игровые площадки. Как обычно, вижу в парке любителей боёв на мечах — они регулярно здесь тренируются. Ещё в парке часто можно встретить алтайских поэтов, читающих друг другу стихи собственного сочинения.

Делаю селфи и отправляю друзьям. Кстати, сделать снимок без людей на заднем плане довольно проблематично — здесь всегда много отдыхающих. Неудивительно, что и трафик мобильного интернета высокий. Вообще Октябрьский район входит в тройку самых «качающих» в Барнауле в сети Tele2. Больше трафика потребляют только жители Железнодорожного и Ленинского районов.

Решаю прогуляться пешком до Центрального парка. Кажется, что из-за тёплой погоды в этот вечер на улицу вышли все жители Барнаула! В парке собрались десятки человек. Впрочем, только потом я понял почему. Сегодня здесь проходит открытая лекция известного барнаульского краеведа Данилы Дегтярёва. Он рассказывает об истории города. Проверяю скорость интернета в парке — 50 Мбит/с. Отлично «качает». Для сравнения: мой Wi-Fi дома разгоняется до 40 Мбит/с и этого хватает, чтобы одновременно смотреть фильмы в 4К, сидеть в соцсетях и «качать» контент из интернета.

Продолжаю свою прогулку по пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь людей тоже очень много. Некоторые останавливаются, чтобы послушать уличных музыкантов. Среди них, кстати, и легенда алтайского рока Сергей Лазорин, который часто здесь выступает.

Следующая цель моего маршрута — Нагорный парк. Прогуливаясь по набережной, вспоминаю, что вышел новый выпуск подкаста известного астронома Владимира Сурдина о тайнах других вселенных и чёрных дырах. Люблю узнавать всё новое. Включаю и наслаждаюсь. Домой возвращаюсь уже поздно вечером. Вновь проверяю скорость, чтобы убедиться, что интернет хорошо ловит не только в центре города. Так и есть — 12 Мбит/с. Кстати, у Tele2 в Барнауле сплошное покрытие всех стандартов связи, в том числе 4G, благодаря которому у нас и есть быстрый мобильный интернет. А не так давно на десятках вышек по всему городу оператор запустил технологию, позволяющую пользоваться сразу двумя разными частотами. Это повышает скорость интернета на 30-50%. Технологии не стоят на месте.

Подведём итог. За день я прошёл больше 30 тысяч шагов. Об этом напоминают мои умные часы, которые легко соединяются с приложением в телефоне. А ещё мой смартфон и быстрый 4G помогли мне сегодня провести действительно классный выходной. Я успел и летний город посмотреть, и подкасты любимые послушать, и с друзьями новостями в чатах обменяться... даже поработать! Здорово, что прогресс идёт вперед и у нас есть возможность органично сочетать две жизни: реальную и онлайн. Главное, чтобы мобильный интернет и дальше «качал» на привычных нам высоких скоростях.