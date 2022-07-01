Названа стоимость изготовления и установки стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле
Начальная цена работ составляет чуть более 73,5 млн рублей — предположительно, в неё не входят авторский и строительный надзор
На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация о тендере на выполнение работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле. Согласно данным, начальная цена работ составляет чуть более 73,5 млн рублей.
Согласно сопроводительным документам, после заключения контракта подрядчик должен будет провести демонтажные работы и снести зелёные насаждения до 31 июля. До 4 сентября на место нужно будет доставить изготовленное панно, а до 15 сентября — изготовить и установить стелу. Отсчётной датой считается день заключения контракта.
Другие работы, связанные с разработкой котлована, устройством фундамента, обратной засыпкой пазух и облицовкой гранитом, назначены на август и часть сентября. Работы по монтажу освещения, обустройству тротуара и озеленению — на сентябрь.
Сейчас тендер находится на этапе подачи заявок, который продлится до 8 июля.
Напомним, что изначально общая сметная стоимость, включая строительство, установку, благоустройство и проведение авторского и строительного надзора, составила порядка 83,3 млн рублей.
Архитектурные решения были выполнены согласно эскизному проекту, подготовленному Российским военно-историческим обществом. По словам замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова, общая сметная стоимость работ включает в себя затраты на проведение авторского надзора и строительного контроля специалистами «Алтайгражданпроекта».