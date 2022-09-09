Стала известна явка на выборы в Барнаульскую городскую Думу на 15:00 9 сентября

Явка на выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва к 15:00 первого дня составила 2,33%. Как сообщает городская избирательная комиссия, на голосование пришли 12 283 человека.

Самая высокая явка отмечается в Центральном районе — 2608 избирателей (2,63%). Второе место занимает Ленинский район (2613 человек, 2,53%). В Индустриальном районе на выборы пришли 2,23% (4173 человека), такой же процент избирателей отмечается в Железнодорожном районе — там посетили избирательные комиссии 1616 человек. В Октябрьском районе явка отстаёт — 1,97%, или 1268 человек.

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Напомним, что 9 сентября стартовало голосование на выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Выборы продлятся три дня — по воскресенье включительно. Краевая столица в 2022 году осталась единственным городом в регионе, где сохранились выборы по партийным спискам.

Всего барнаульцам предстоит избрать 40 депутатов, а сама кампания обойдётся бюджету города почти в 106 млн рублей.