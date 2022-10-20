Стало известно, когда у алтайских школьников начнутся осенние каникулы

Первые каникулы в текущем учебном году у школьников Алтайского края продлятся с 29 октября по 6 ноября, сообщает «Бийский рабочий».

«Окончание каникул совпадёт с последним выходным днём ноябрьских праздников у взрослых», — пишет издание.

При этом подчёркивается, что графики выхода на отдых в некоторых школах могут различаться.

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января, а весенние — с 8 по 16 апреля.