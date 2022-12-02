Связанные с хищениями на Чуйском тракте братья Магомедовы получили меньший срок, чем просило обвинение

Связанные с хищениями при строительстве «Чуйского тракта» братья Магомедовы получили 19 и 18 лет тюрьмы вместо 24 и 21 года, которые просил гособвинитель. Как сообщает BFM.RU, основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов получил 19 лет лишения свободы, а его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет лишения свободы.

Суд установил, что соучастники похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам. Сделано это было при строительстве и реконструкции крупных объектов компаниями ГК «Сумма». Всего в деле фигурировало девять преступных эпизодов.

Один из основных — похищение 585 млн рублей при строительстве автомобильной дороги «Чуйский тракт». Ещё 767 млн были украдены при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, 1,2 млрд рублей — при строительстве аэропорта Храброво в Калининграде, 5,4 млрд рублей — при строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, а также при создании искусственного участка площадью 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге — 2,1 млрд рублей).

Также суд постановил, что братья Магомедовы и их подельники украли 874,6 млн рублей у Федеральной сетевой компании при поставке оборудования при строительстве подстанции «Василеостровская», «Эльгауголь» и «Томмот-Майя». Ещё один эпизод был связан с хищением 20,2 млн долларов (или 613,7 млн рублей по курсу тех лет) у Объединённой зерновой компании (ОЗК) при организации перевалки зерна.

Суд также согласился с версией обвинения о том, что при выполнении контрактов фигуранты фальсифицировали исполнительную документацию, завышали стоимость выполненных работ, зарплаты работников, а разницу обращали в свою пользу.

Новости

Общество Эксперт Попов пообещал преследование. Amic.ru нашел новые критические оценки судом и коллегами его работы

Отметим, что кроме Магомедовых суд также приговорил их подельников. Четверо других подсудимых были осуждены на срок от 7 до 12 лет колонии. Имущество пяти из шести фигурантов суд конфисковал. Отметим, что никто из них вину не признал, а защита собирается обжаловать приговор в апелляции.