Такой день. Смертельное ДТП под Барнаулом и падение спроса на ипотеку

Один человек погиб, двое детей и двое взрослых пострадали при столкновении Honda CRV и Toyota Land Cruiser Prado на трассе Барнаул — Павловск. Всех раненых увезли в больницу. Полиция тем временем проводит проверку.

С января по июнь 2022 года жители Алтайского края взяли 26 тысяч ипотечных кредитов. Это на 6 тысяч меньше, чем за тот же период 2021-го. Как отметили в Росреестре, изменения спроса на рынке недвижимости связаны со значительным ростом цен на жильё.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 375 случаев коронавируса, 57 человек госпитализированы. Выздоровели в регионе ещё 19 пациентов. Летальных исходов не зарегистрировали.

Участок Чуйского тракта у границы Новосибирской области с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырёх полос. Аукцион по разработке проекта капремонта участка трассы в 33,3 километра объявило ФКУ «Сибуправтодор». Стоимость проектирования оценили в 74,9 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября, а сами работы пройдут с 14 октября 2022 года по 14 июля 2024-го.

Более 70 тысяч человек открыли сезон охоты в Алтайском крае. Он стартовал в регионе 27 августа. В связи с этим управление охотничьего хозяйства уже патрулирует угодья.