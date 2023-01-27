Такой день. Возобновление дела против скандального автосалона и пожар в Рубцовске

О главных событиях Алтайского края за 27 января

27 января 2023, 00:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство спорта Алтайского края урезало в 2023 году финансирование хоккейной школы "Алтай" на три миллиона рублей. В результате руководство учреждения не может покрыть расходы на аренду льда в "Карандин-Арене" и "Титов-Арене", которые к тому же значительно выросли с начала этого года. Экономя деньги, в школе "Алтай" вынуждены или вообще отменять занятия, или проводить их в 7-8 часов утра. Почему так произошло – разбирался amic.ru.

В Алтайском крае возобновили расследование мошенничества в отношении более 100 жителей, пострадавших при покупке машин в автосалоне, рассказала в своём Telegram-канале депутат Госдумы от региона Мария Прусакова.

Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска Барнаульской сетевой компании (БСК) к "СД Инвест" о взыскании убытков. "СД Инвест" заключила с БСК договор о покупке здания и земельного участка под ним, не рассчиталась, что подтверждено судом, и уклонялась от расторжения договора купли-продажи. Юристы БСК считают, что суд поддержал недобросовестного контрагента и намерены подавать апелляционную жалобу. В то же время суд установил, что заключения эксперта о фальсификации документов БСК не отвечает требованиям норм права. Об этом говорится в решении от 18 января.

В Рубцовске отправят в детдом детей, которых спасла мать во время пожара в частном доме, но сама погибла. Трагедия случилась вечером 26 января. На месте происшествия нашли тела 36-летней хозяйки дома, её 64-летней матери и их 34-летнего знакомого. По версии следствия, возгорание произошло неслучайно.