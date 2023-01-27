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Возобновили дело против автосалона в Барнауле, где раздавали "рабские" кредиты

История тянется с марта 2021 года, пострадали более 100 покупателей

27 января 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Алтайском крае возобновили расследование мошенничества в отношении более 100 жителей, пострадавших при покупке машин в автосалоне, рассказала в своём Telegram-канале депутат Госдумы от региона Мария Прусакова.

Напомним, история тянется с марта 2021 года. В Барнауле автосалон навязывал покупку машин в кредит под высокий процент с дополнительными услугами, сумма которых доходила до 100 тыс. рублей. Кроме того, иногда автомобили продавались со скрученными показателями спидометра. В том же году обманутые покупатели объединились, чтобы добиваться справедливости коллективно.

Как указала Прусакова, накануне к ней обратились жители Барнаула с просьбой оказать содействие в "движении" уголовного дела по потерпевшим от ООО "Артель".

"Заявители уже добились того, чтобы завели уголовное дело, однако результатов это не дало. И, несмотря на то, что были установлены виновные лица, один из которых даже сменил фамилию, дело так и не довели до логического завершения. Мною был сделан запрос в МВД РФ по данному обращению. В результате чего расследование передали следственной группе и дело возобновили. Следователями были приглашены пострадавшие для дальнейших разбирательств", – отметила депутат.

Комментарии 12

  • Навязывал. А мозги-то у людей есть? Не в силах были отказаться?
    27 января, Гость   Ответить
  • Сами в рабы пищат, да лезут.
    27 января, Гость   Ответить
  • Снова "сами виноваты"? А жулики не при чем?
    27 января, Гость   Ответить
  • Это что за салон? Кристал моторс же Верно?
    27 января, Гость   Ответить
  • а что за следователи ранее вели это дело и почему оно не двигалось ??? очень много вопросов ....
    27 января, Гость   Ответить
  • О, первые комменты от сотрудников "автосалона"? Вот бы еще отделу "К" проводить регулярно контрольные закупки у компьютерных мастеров с рекламой, отпечатанной рукописными шрифтами: "живу рядом, приду быстро, сделаю дешевле". Ведь несложно подсунуть исправный комп с искусственно созданной элементарной проблемой, оставить под надзором бабушки и нескольких камер, а потом, когда счет выкатят на 30000 р, мошенника в СИЗО, пусть понюхают другую сторону жизни. И делать так регулярно. Кто за?
    27 января, Гость   Ответить
  • может сесть ,
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, так всех можно пересадить
    27 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, Прусакова тут причем? Она запрос сделала 05 декабря 2022, а ей ответили, что еще 24 ноября дело передано для дальнейшего расследования... Роли Прусаковой в этом не увидел
    27 января, Гость   Ответить
  • Ещё за управляющие компании взялись бы, УК Эталон , ООО Фирма ПЖЭТ-2 Индустриального района, деньги воруют уже в открытую, а Индустриальный отдел пишет отписки, суммы маленькие ущерба.
    27 января, Гость   Ответить
  • Люди обмануты и беззащитны со стороны государства
    27 января, Гость   Ответить
  • Алчность этих "обманутых" виновата! И такое было, есть и будет!
    28 января, Гость   Ответить
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