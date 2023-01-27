Возобновили дело против автосалона в Барнауле, где раздавали "рабские" кредиты

История тянется с марта 2021 года, пострадали более 100 покупателей

27 января 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Алтайском крае возобновили расследование мошенничества в отношении более 100 жителей, пострадавших при покупке машин в автосалоне, рассказала в своём Telegram-канале депутат Госдумы от региона Мария Прусакова.

Напомним, история тянется с марта 2021 года. В Барнауле автосалон навязывал покупку машин в кредит под высокий процент с дополнительными услугами, сумма которых доходила до 100 тыс. рублей. Кроме того, иногда автомобили продавались со скрученными показателями спидометра. В том же году обманутые покупатели объединились, чтобы добиваться справедливости коллективно.

Как указала Прусакова, накануне к ней обратились жители Барнаула с просьбой оказать содействие в "движении" уголовного дела по потерпевшим от ООО "Артель".