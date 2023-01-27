Возобновили дело против автосалона в Барнауле, где раздавали "рабские" кредиты
История тянется с марта 2021 года, пострадали более 100 покупателей
27 января 2023, 13:01, ИА Амител
В Алтайском крае возобновили расследование мошенничества в отношении более 100 жителей, пострадавших при покупке машин в автосалоне, рассказала в своём Telegram-канале депутат Госдумы от региона Мария Прусакова.
Напомним, история тянется с марта 2021 года. В Барнауле автосалон навязывал покупку машин в кредит под высокий процент с дополнительными услугами, сумма которых доходила до 100 тыс. рублей. Кроме того, иногда автомобили продавались со скрученными показателями спидометра. В том же году обманутые покупатели объединились, чтобы добиваться справедливости коллективно.
Как указала Прусакова, накануне к ней обратились жители Барнаула с просьбой оказать содействие в "движении" уголовного дела по потерпевшим от ООО "Артель".
"Заявители уже добились того, чтобы завели уголовное дело, однако результатов это не дало. И, несмотря на то, что были установлены виновные лица, один из которых даже сменил фамилию, дело так и не довели до логического завершения. Мною был сделан запрос в МВД РФ по данному обращению. В результате чего расследование передали следственной группе и дело возобновили. Следователями были приглашены пострадавшие для дальнейших разбирательств", – отметила депутат.
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