292 года Барнаулу. Что посмотреть, где развлечься и во сколько будет салют в День города

Бои ММА, чеченские танцоры, выставки, соревнования и конкурс красоты — всё это ждёт барнаульцев в День города 3 сентября. Не обойдётся и без некоторых ограничений: традиционно в Барнауле перекроют несколько дорог и не будут продавать алкоголь. Amic.ru собрал всё, что известно о грядущем праздновании дня рождения краевой столицы.

Сколько лет исполнится Барнаулу?

В этом году Барнаулу исполнится 292 года. Главными темами Дня города на этот раз станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Куда сходить?

Мало-Тобольская (барнаульский Арбат)

На Мало-Тобольской в 10 утра начнутся выставки «Город мастеров» и «Барнаул туристский». Их частью станет фотозона в виде входа в «барнаульский метрополитен». Рядом с ней будет работать аниматор в форме работника метро, который будет чеканить монеты с изображением метрополитена. Также в 10 утра стартует фестиваль «Вкусно и полезно».

На пешеходной улице в течение дня запланированы дегустации, розыгрыши подарков, мастер-классы, арт-выставка современного искусства, интерактивное шоу, квест по знаковым местам краевой столицы, соревнование по граффити и многое другое. В районе Старого базара в 17:00 пройдёт и большой турнир по ММА, там выступят лучшие российские борцы.

День города / Фото: amic.ru

Площадь Сахарова

С 10 до 14 часов на площади Сахарова пройдёт спортивный праздник «Барнаул — город чемпионов». Баскетболисты будут играть в уличном турнире 3х3, спортсмены представят мастер-классы. Также планируется марафон фитнес-тренеров и тренажёрных залов Барнаула, турниры по настольному теннису и шахматам.

С 14 до 17 состоится концерт творческих коллективов города. Здесь же проведут финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022».

С 17 до 19 часов запланирована молодёжная программа «Барнаул студенческий, молодёжный, творческий», с 19:00 до 20:30 — концерт от культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, с 20:30 до 22:00 — эстрадный концерт барнаульских артистов и музыкантов.

Что ещё будет в центре?

Рядом с ул. Мало-Тобольской, в парке «Центральный», в 10 утра начнётся фестиваль национальных кухонь «Единой семьёй в Барнауле живём» и выставка «Город мастеров». С 15:00 там стартует праздничная программа «Ты — сердце Барнаула».

Кроме того, в парке «Изумрудный» в 10 утра начнётся краевая ярмарка малых производств. Пришедших в парк горожан ждут конкурсы, игры, мастер-классы, квест и выступления творческих коллективов.

В Центральном районе на площади перед Дворцом культуры «Южный» на ул. Чайковского, 21, также планируется концертная программа «Вместе мы сила!».

Зрители / Фото: amic.ru

Что будет в других районах города?

Индустриальный район

В Индустриальном районе в 10 утра в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12в, пройдёт гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов» и выставка «Город цветов». Рядом, в парке «Лесная сказка», в 19:00 состоится праздничный музыкальный марафон «Огни большого города».

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе (а именно на месте сквера на пересечении ул. Молодёжной и проспекта Красноармейского) в 10 утра пройдёт выставка цветов, планируется праздничная программа «Город, в котором живём, мечтаем и любим».

Октябрьский район

В Октябрьском районе перед зданием на ул. Германа Титова, 9, в 18:00 барнаульцы смогут посмотреть праздничную программу «Любимый город — Барнаул!».

Ленинский район

И, наконец, в Ленинском районе в 16:00 состоится конкурс тематических композиций «Живёт на свете красота», в 17:00 зрителям презентуют проект «Город, в котором сбываются мечты».

Приедет ли звезда?

На Дне города не выступит ни автор культовой песни «3 сентября» Михаил Шуфутинский, ни какая-либо другая крупная знаменитость. Зато в Барнаул приедет известный чеченский ансамбль «Вайнах», который станцует на сцене ДК города Барнаула.

Какие дороги перекроют?

В День города, 3 сентября, движение перекроют на трёх участках, а именно:

участок улицы Мерзликина (от пр. Социалистического до пер. Геблера) — с 08:00 до 23:00;

проезды к площадям около Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) и перед зданием на ул. Германа Титова, 9 (от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии) — с 10:00 до 22:30;

участок улицы Георгия Исакова (от чётной стороны ул. Островского до нечётной стороны ул. Островского) — с 13:00 до 23:00.

Дороги / Фото: amic.ru

На трёх маршрутах изменится и движение автобусов. Так, автобус № 6 пойдёт в сторону ул. Малахова по маршруту ул. Георгия Исакова — чётная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечётная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова и далее, как обычно.

Обратно, то есть в сторону Антона Петрова, маршрутка поедет по схеме: ул. Островского — ул. Юрина — чётная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова и далее по привычному плану.

По-другому поедут и маршрутки № 24 и 29. При движении в сторону ул. Малахова они поедут от ул. Георгия Исакова, по чётной стороне ул. Островского, выедут на ул. Георгия Испкова, а дальше — по привычной схеме.

Обратный маршрут будет таким: ул. Георгия Исакова — нечётная сторона ул. Островского — ул. Юрина — чётная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова и дальше, как обычно.

Алкоголь вообще нельзя будет нигде купить?

Купить алкоголь в День города в Барнауле нельзя будет в розничных магазинах. Там его не будут продавать с 21:00 2 сентября до 09:00 4 сентября. Распоряжение подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Однако выпить барнаульцы смогут в барах, кафе и ресторанах города. Также купить спиртное можно будет в так называемых «разливайках».

Сколько потратят на праздник?

Самым дорогим мероприятием Дня города станет выставка «Барнаул туристский» и выставочно-ярмарочные мероприятия. На них потратят 2,8 млн рублей. Ещё 950 тысяч рублей понадобится на фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём» в парке «Центральный». В Индустриальном районе на подготовку к празднику потратят 237,6 тысячи рублей.

Кроме того, ещё почти 110 тысяч рублей ушло на праздничное оформление города. На мероприятия во Власихе выделено ещё 70 тысяч рублей. Салют на площади Сахарова обошёлся в 800 тысяч рублей. Итого на праздник власти Барнаула потратят более 5,5 млн рублей.

Салют / Фото: amic.ru

Когда пройдёт салют?

Главный городской салют длительностью семь минут пройдёт на площади Сахарова в 22:00.

Но он будет не единственным. Менее масштабные фейерверки запланированы в Индустриальном районе в парке «Лесная сказка», в Центральном районе (на площади перед дворцом культуры «Южный»), в Октябрьском (на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9) и в Ленинском районе на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213). Все они начнутся в 22:00.

Новости

Общество Без Шуфутинского, но с метро. Стала известна часть праздничной программы Дня города в Барнауле и её стоимость

Новости

Общество Где в Барнауле пройдёт салют в День города и когда его смотреть?