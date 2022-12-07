Три человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Барнауле

Три человека пострадали в лобовом столкновении, которое произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», по предварительной информации ОГИБДД, 24-летний водитель за рулём Toyota Mark II не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Nissan Tiida под управлением 24-летней девушки.

Оба водителя и пассажир Nissan, ещё одна 24-летняя девушка, получили телесные травмы. Все они были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции продолжают выяснение обстоятельств аварии, идёт проверка.