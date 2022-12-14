Трое медиков и водитель погибли при столкновении машины скорой и лесовоза под Томском
Врачи областного перинатального центра ехали на помощь роженице в село Зыряновское
14 декабря 2022, 17:32
Медики перинатального центра Томской области погибли в ДТП под Томском. Как сообщает Telegram-канал «112», бригада ехала на помощь роженице в село Зыряновское — в районе Турунтаевского поселения скорая на полном ходу врезалась в лесовоз и загорелась.
В результате аварии погибли врач-анестезиолог и врач-гинеколог, медсестра и водитель машины скорой помощи. Водитель грузовика КаМАЗ пострадал, его госпитализировали с ушибом коленного сустава.
На месте работают экстренные службы, подробности происшествия выясняются. Согласно снимкам из паблика «Инцидент Томск», после столкновения автомобили загорелись.
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