Трое медиков и водитель погибли при столкновении машины скорой и лесовоза под Томском

Медики перинатального центра Томской области погибли в ДТП под Томском. Как сообщает Telegram-канал «112», бригада ехала на помощь роженице в село Зыряновское — в районе Турунтаевского поселения скорая на полном ходу врезалась в лесовоз и загорелась.

В результате аварии погибли врач-анестезиолог и врач-гинеколог, медсестра и водитель машины скорой помощи. Водитель грузовика КаМАЗ пострадал, его госпитализировали с ушибом коленного сустава.

На месте работают экстренные службы, подробности происшествия выясняются. Согласно снимкам из паблика «Инцидент Томск», после столкновения автомобили загорелись.