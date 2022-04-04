Уроки мужества. В Алтайских селах проводят патриотические встречи со школьниками

В Алтайских сёлах проводят «Уроки мужества», направленные на воспитание патриотизма и сохранение памяти о прошлом России. Так, уже состоялись встречи с учащимися в Смоленском, Советском и Алтайском районах.

С ребятами пообщались генерал-майор милиции, профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности Академии управления МВД Российской Хуршед Нуманов, руководитель регионального отделения «Офицеров России» в Москве, полковник Константин Кутуев, а также руководитель поискового отряда «Русич», руководитель отделения «Офицеров России» по Смоленскому району и Белокурихе Вячеслав Овсиенко.

Организатор мероприятия — генеральный директор клиники «Пигмалион» Алексей Маликов. Он является членом высшего совета «Офицеров России» по взаимодействию с регионами, а также руководит Алтайским региональным отделением Общероссийского движения «Сильная Россия».

Гости рассказали ребятам о целях и задачах специальной военной операции Вооружённых сил РФ, о событиях последних лет на Украине. Выступающие отдельно затронули тему информационной войны и фейков против России и российской армии.

«Сейчас против нашей страны развёрнута настоящая война — санкционная, информационная, идеологическая. И поэтому патриотическая работа среди детей, молодёжи и даже их родителей важна как никогда. Наше общество должно сплотиться, поддержать президента и Вооружённые силы РФ. И те основы патриотизма, которые мы сегодня закладываем в наших детях на уроках мужества, станут в будущем прочным фундаментом сильной и независимой России», — уверен Алексей Маликов.

А ранее, 30 марта 2022 года, на Алтае уже в пятый раз провели патриотический творческий фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто». Организаторами мероприятия, собравшего в этом году в Белокурихе около тысячи участников из разных регионов страны, традиционно выступают общественные движения «Офицеры России» и «Сильная Россия».