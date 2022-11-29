В Алтайском крае 30 ноября будут тушить воображаемые пожары

30 ноября в 12 населённых пунктах Алтайского края пройдут ежемесячные пожарно-тактические учения, сообщили в региональном МЧС. Граждан просят соблюдать спокойствие.

К тренировкам привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом», — рассказали в ведомстве.

Так, в Барнауле спасатели ликвидируют условный пожар на производственной площадке ЗАО «Союзмука», в Воеводской общеобразовательной школе-интернате Целинного района отработают вводные, а в Новоалтайске проведут тренировку на производственной площадке АО «Новоалтайский хлебокомбинат». Также учения пройдут в Рубцовске, Заринске, Змеиногорске, Славгороде, Камне-на-Оби и в ряде других населённых пунктов региона.

«МУП „Рубцовский водоканал“ КОС (г. Рубцовск); АО „Алтайкокс“ (ТЭЦ, г. Заринск); Смоленское РЭС ПО БЭС филиала ПАО „Россети Сибирь“ — Алтайэнерго (с. Смоленское Смоленского района); площадка ООО ПО „Усть-Калманский элеватор“ (с. Усть-Калманка Усть-Калманского района); производственная площадка склада хлора КОС МУП „Каменские теплосети“ (г. Камень-на-Оби); ОАО „Славгородский молочно-консервный комбинат“ (г. Славгород); КГБУСО „Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района“ Стационарное отделение для престарелых и инвалидов № 1 (р.п. Благовещенка Благовещенского района); ПАО НК „Роснефть“ Алтайнефтепродукт (г. Змеиногорск) и производственная площадка ООО „Арбузовский элеватор“ (ст. Арбузовка Павловского района)», — перечислили в МЧС.