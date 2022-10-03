В Алтайском крае на фоне частичной мобилизации стали чаще жениться

Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация подвигла большое число людей на заключение брака. Как выяснила «КП-Барнаул», только за последнюю неделю число таких регистраций в Алтайском крае выросло почти в три раза.

В региональном управлении юстиции рассказали изданию, что с 21 по 29 сентября в ЗАГСах региона расписались 1212 пар — на 753 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Чаще всего в ЗАГС идут мужчины от 25 до 30 лет и женщины от 20 до 24 лет. Пик пришёлся на неделю до 28 сентября, а уже сейчас число обращений снижается», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Алтайского края могут заключить брак в день подачи заявления. В управлении юстиции отмечали, что в Семейном кодексе есть пункт, позволяющий это сделать в определённых случаях. Речь идёт о беременности, рождении ребёнка, непосредственной угрозе жизни и других обстоятельствах.

Добавим, что для супруг военных законом предусмотрено социальное обеспечение и целый ряд мер поддержки, а в случае гибели мобилизованного члены его семьи получат пособие и установленную государством страховую сумму.