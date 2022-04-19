Алтайские налоговики опровергли информацию о нехватке чековой ленты в регионе

В алтайском УФНС рассказали о том, что в регионе нет дефицита чековой ленты. По информации ведомства, в крае имеется трёхмесячный запас, как у самих поставщиков, так и у заводов-изготовителей.

В сообщении УФНС отмечается, что некоторые предприниматели под предлогом отсутствия чековой ленты не выдают покупателям чеки. Налоговики напомнили, что за подобные нарушения предусмотрено наказание.

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«Так, согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ невыдача покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию влечёт административный штраф: для должностных лиц — в размере 2000 руб., для организаций — 10 000 руб. Согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ неприменение ККТ в установленных законодательством Российской Федерации случаях влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц не менее 10 000 руб., на юридических лиц — не менее 30 000 руб.», — пояснила начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.

Ранее в УФНС предпринимателям разрешили не выдавать чеки покупателям из-за отсутствия кассовой ленты. Представители ведомства отмечали, что дефицит ленты связан с нарушением логистических цепочек, а также с тем, что часть компаний закупают её впрок, искусственно создавая ажиотаж на рынке.