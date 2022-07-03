В Алтайском крае снижаются объёмы производства мяса птицы

В Алтайском крае снижается объём производства мяса птицы. Об этом сообщает «Банкфакс».

За пять месяцев 2022 года в регионе произвели 28 тысяч тонн продукции (90% от объёмов прошлого года и 82% от показателей 2020 года).

В Минсельхозе края связывают такую ситуацию с крупным пожаром, который произошёл на заводе «Алтайский бройлер». Напомним, что возгорание произошло в Бийске в 2021 году. Также на снижение производства влияет закрытие Новоеловской птицефабрики, которая производила около 5,5 тысячи тонн мяса в год.

В Минсельхозе рассчитывают на то, что в 2022 году объём производства восстановится, а в 2023-м вырастет на 14 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что Краснодарская инвестиционная компания «Кубанские теплицы» собирается построить тепличные комплексы в Алтайском крае и Кузбассе, они будут ориентированы, прежде всего, на внутрироссийский рынок.

Общая мощность таких комплексов составит 40 тысяч тонн огурцов и помидоров в год — по 20 тысяч на каждый продукт. Сумма вложений в проект, по предварительным подсчётам, превысит 13 млрд рублей.