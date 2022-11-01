В Алтайском крае завершена частичная мобилизация. Как пишет пресс-служба регионального правительства, об этом губернатору Виктору Томенко доложил военный комиссар края Марат Усманов в рамках работы регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе и поддержке Вооружённых Сил России.

Отмечается, что в Алтайском крае прекращены подготовка и вручение повесток. Дальнейшую работу военкоматов по доукомплектованию ВС РФ будут продолжать за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

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Общество Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.

28 октября Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек. 31 октября Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации.