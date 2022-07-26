В Барнауле автомобиль такси протаранил трамвай. Пострадал пассажир

Очередное ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле. Как рассказали amic.ru в компании «Страховой Аварком», столкновение произошло на пересечении улиц Попова и Власихинская.

На кадрах видно, что легковой автомобиль с опознавательными знаками такси протаранил вагон. По предварительным данным, в результате происшествия пострадала пассажир трамвая, однако помощи медиков она дожидаться не стала.

Движение по улице полностью перекрыто как для автомобилей, так и для электротранспорта.