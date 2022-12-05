В Барнауле не будут повышать стоимость проезда на нескольких популярных маршрутах

В Барнауле пока не планируют повышать стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемыми тарифами. Об этом amic.ru сообщили в мэрии краевой столицы. Речь идёт о нескольких популярных маршрутах, где перевозчики сами устанавливают цену. Стоимость проезда в них останется на уровне 28 рублей.

Всего в Барнауле 21 маршрут, работающий по такому принципу: № 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144.

Ранее стало известно, с 1 января 2023 года вырастет тариф в общественном транспорте Барнаула до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными.

Однако обладатели транспортных карт смогут платить меньше. Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль — от 9 до 16 рублей за поездку. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.