В Барнауле ночью прошёл снег и сразу растаял, а вот другие города Алтая проснулись в снегу

В Барнауле ночью 29 сентября прошёл первый снег, сообщают в паблике «Барнаул 22».

Немного зимнее утро встретило жителей Бийска. «А тут у нас снег и вполне бодрое утро. Погодка прекрасная — холодно, промозгло, сыренько, снежок летит», — рассказала местная жительница Елена.

«Блогерша Рубцовск» пожелала местным жителям одеваться теплее и быть аккуратными на дорогах, потому что «за бортом — 1° и выпал снег».

Снежное сентябрьское утро и в Белокурихе. Как отметили в паблике «Беседка Белокуриха», в центре алтайского курорта красота нереальная.

Также снег выпал в Горном Алтае. В соцсетях местные жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.