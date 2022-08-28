В Барнауле новую дорогу построили почти за 60 млн рублей

26 августа в Барнауле состоялось открытие новой дороги на улице Сиреневй. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость работ составила 57,5 млн рублей — за эти деньги подрядчик построил улицу протяженностью почти 600 м.

Как отметил замглавы администрации Антон Шеломенцев, в рамках строительства рабочие оборудовали сеть закрытой ливневой канализации, сделали тротуары, места для парковки и установили скамейки. Кроме того, в ближайшее время начнется посадка зеленых насаждений.

«Всего высадят более 100 кустов сирени, а осенью — еще более 120 вязов. Территорию передали на содержание учреждению «Благоустройство и озеленение», — рассказал он.

Как отметил мэр Вячеслав Франк, в этом году для дорожной отрасли выделили более 4 млрд рублей, из которых 3,5 млрд ушли на строительство, ремонт и содержание дорог.