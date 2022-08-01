В Барнауле ограничат остановку возле Дворца бракосочетания

Возле барнаульского Дворца бракосочетания на проспекте Ленина, 11, ограничат стоянку транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующие знаки начнут устанавливать с 8 августа.

Ограничения будут действовать с 16:30 до 09:30. Запрет необходим для беспрепятственной уборки территории.

Новости

Авто В Барнауле ограничат стоянку машин на двух оживлённых участках

Напомним, что ранее стоянку машин ограничили на проспекте Ленина и улице Красный Текстильщик. Знаки установили с 20 июля.