В Барнауле ограничат остановку возле Дворца бракосочетания

Знаки начнут устанавливать 8 августа

1 августа 2022, 17:34

Возле барнаульского Дворца бракосочетания на проспекте Ленина, 11, ограничат стоянку транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующие знаки начнут устанавливать с 8 августа.

Ограничения будут действовать с 16:30 до 09:30. Запрет необходим для беспрепятственной уборки территории.

В Барнауле ограничат стоянку машин на двух оживлённых участках

В Барнауле ограничат стоянку машин на двух оживлённых участках

Напомним, что ранее стоянку машин ограничили на проспекте Ленина и улице Красный Текстильщик. Знаки установили с 20 июля.

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