В Барнауле ограничат остановку возле Дворца бракосочетания
Знаки начнут устанавливать 8 августа
1 августа 2022, 17:34
Возле барнаульского Дворца бракосочетания на проспекте Ленина, 11, ограничат стоянку транспорта. Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующие знаки начнут устанавливать с 8 августа.
Ограничения будут действовать с 16:30 до 09:30. Запрет необходим для беспрепятственной уборки территории.
Напомним, что ранее стоянку машин ограничили на проспекте Ленина и улице Красный Текстильщик. Знаки установили с 20 июля.
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